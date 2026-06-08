Rykte: Nintendo jobber med et nytt Wario-spill

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For en måned siden ble Star Fox kunngjort for Switch 2 (som skal lanseres i juni), etter en tidligere lekkasje av innsideren NateTheHate. Siden sistnevnte også hadde lekket Rhythm Heaven Groove, som viste seg å være nøyaktig, lurte vi naturlig nok på om andre Nintendo-lekkasjer fra samme kilde også er nøyaktige.

Hvis det er tilfelle, vil et nytt Wario-spill også bli utgitt. Vi vet ennå ikke om det faktisk vil skje, men nå er det en annen innsider som melder seg på banen. Denne gangen er det No arms and no legs som skriver på X:

"Å ja, tviler sterkt på om det vil bli kunngjort neste uke, og i så fall om jeg lekker neste Nintendo Direct eller ikke. Men et nytt Wario-spill kommer. Wahahaha."

No arms and no legs klarte nylig å avsløre at Spyro: A Realm Beyond ville bli annonsert av Microsoft, og kunne dele informasjon om spillet allerede før det ble offisielt annonsert. Det betyr selvfølgelig ikke at alt han sier er sant, men han er i det minste ikke helt ukjent og har ikke en merittliste med bare unøyaktigheter.

Det ryktes også at Nintendo skal ha en lengre Direct-stream denne uken med mange nyheter for Switch 2, og hvis det faktisk skjer, vil vi forhåpentligvis få vite mer om dette mystiske Wario-spillet.