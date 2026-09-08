Rykte: Nintendo skal lansere et helt nytt Smash Bros.-spill neste år

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Nintendo-lekkeren Malo932 har raskt blitt en ofte sitert kilde etter å ha truffet riktig i flere store Nintendo-nyheter den siste tiden. Så sent som i går rapporterte vi at han hevder at Star Fox-gjengen vil dukke opp i den kommende Mario Kart World-DLC-en, og nå har han enda mer spektakulære nyheter å dele.

Via Centro Leaks har vi nå fått vite at Nintendo jobber for fullt med en ny «Smash Bros.»-tittel, som ikke kommer til å være en oppdatert versjon av « Super Smash Bros. Ultimate, men et helt nytt spill. Og det blir faktisk enda bedre, siden spillet angivelig skal slippes i 2027, noe som betyr at en kunngjøring kan være rett rundt hjørnet.

I tillegg til den nevnte Star Fox-DLC-en har den samme lekkasjekilden også sagt at et nytt 3D-Mario-spill, Nintendogs og til og med et Wario Land er under utvikling – så hvis vi antar at denne personen er like godt informert om disse prosjektene som vedkommende har vært hittil, kommer det til å bli veldig gøy å være Nintendo-fan i årene som kommer.