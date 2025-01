Rykte: Nintendo Switch 2 joy-cons til å doble som PC-mus

HQ

Mens Nintendo-fans venter spent på offisielle detaljer om Switch 2, fortsetter lekkasjene å tegne et fascinerende bilde av den kommende konsollen. De siste ryktene antyder at Joy-Con-kontrollerne kan fungere som PC-mus, noe som gir en unik funksjon som kan appellere til spillere på jakt etter ekstra allsidighet.

Ifølge informasjon som er delt på Reddit og støttet av bransjelekkeren NextHandled, avslører fraktdata komponenter merket som "musesåler", med dimensjoner på 90x90 millimeter og modeller kalt "LG7" og "SML7". Disse komponentene har en slående likhet med de selvklebende føttene som brukes i spillmus. Det spekuleres i at denne teknologien kan gjøre det mulig for Joy-Cons å fungere som de avtakbare kontrollerne til Legion Go, som allerede tilbyr lignende muselignende funksjoner når de brukes på en flat overflate.

Denne innovative vrien kan revolusjonere hvordan spillere samhandler med Switch 2, spesielt hvis lasersensoren som er antydet i tidligere lekkasjer muliggjør presisjonssporing. Selv om Nintendo holder tett om disse funksjonene, åpner muligheten for en hybrid kontroller-mus døren til spennende bruksområder, fra skrivebordsnavigasjon til kreative spillapplikasjoner.

Hvordan tror du denne potensielle funksjonen vil forbedre Switch 2-opplevelsen? Kan den sette en ny standard for konsollkontrollens allsidighet?