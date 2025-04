Rykte: Nintendo Switch 2 tilbyr ikke 4K-utgang

HQ

Mens vi alle vil se hva Nintendo Switch 2 har å tilby under morgendagens Direct, kan det hende at litt nyheter om konsollen har brutt tidlig. Dette kommer til å være skuffende for de som ønsket 4K-utgang på Nintendo Switch 2, da det ikke virker som om konsollen er i stand til det.

I henhold til Insider Gaming har utviklere som har snakket med publikasjonen avslørt at i deres devkit er 4K-utgang ikke mulig på Nintendo Switch 2. Det er nevnt at dette kanskje ikke inkluderer alle dev-settene, og ettersom vi ikke har fått offisiell bekreftelse fra Nintendo, må du som alltid ta nyheter som dette med et saltkorn.

Med tanke på at det er mange store forhåpninger til denne konsollen vil noen fans bli skuffet over å høre at 4K kanskje ikke er på bordet. Men som alltid når det gjelder Nintendo, er det mange spillere som bare vil ha mer av selskapets programvare, med ikoniske franchiser og titler som helt sikkert vil være en del av Switch 2-serien.