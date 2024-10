Rykte: Nintendo Switch Online "Playtest" er faktisk et ekspansivt MMO der du skaper et korunivers

HQ

Da Nintendo annonserte en begrenset Playtest av Nintendo Switch Online + Expansion Pass for noen uker siden, var det mange av oss (som dessverre gikk glipp av prøveperioden som fylte kvoten på 10 000 søkere på noen få sekunder) som antok at det var et nytt og forbedret grensesnitt for tjenesten som skulle komme til Switchs etterfølgerkonsoll, men vi kunne ikke tatt mer feil.

Selv om detaljene i Playtest er konfidensielle, har flere kilder lekket formålet på nettet, og det er mer overraskende enn vi hadde forestilt oss: Det handler om å teste et slags korspill, et kooperativt MMO der du utvikler eller oppdager en gigantisk planet der du samler ressurser, møter fiender og drar på oppdagelsesferd.

Før utforskningen, og for å kartlegge disse områdene, må spilleren plassere objekter i høyden, såkalte Beacons, som vil rydde området og gjøre det klart til å samle inn ressurser. De har også rapportert om eksistensen av en Core Development, et slags felles knutepunkt der spillerne kan samhandle, skaffe verktøy og utveksle ressurser.

Detaljene er naturligvis mangelfulle, men det ser ut som et av de mest ambisiøse spillprosjektene vi kan huske fra Nintendo i selskapets historie. Det er uklart om dette er et frittstående spill eller en måte å gamifisere brukeropplevelsen på NSO for fremtiden, men det første høres veldig sammenhengende ut.