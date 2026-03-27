Rykte: Nintendos line-up av eksklusive for 2026, angivelig lekket

HQ

Nintendo vet selvfølgelig hvordan de skal holde sine største spilloverraskelser under det ytterste hemmelighold. I det minste i nesten hele utviklingssyklusen. Men etter hvert som øyeblikket for den offisielle avsløringen nærmer seg, begynner bakken under føttene deres å bevege seg, og rykter om fremtidige titler begynner å utkrystallisere seg fra forskjellige kilder, noe som får en til å mistenke at informasjonen er pålitelig.

Det er mer eller mindre det som har skjedd etter avsløringene fra den velkjente innsideren NatetheHate i podcasten hans, som du kan finne på YouTube. Diskusjonen tar for seg den nåværende situasjonen angående Nintendo Switch 2, samt utgivelsesplanen Nintendo kanskje forbereder for andre halvdel av året.

Først de dårlige nyhetene: ifølge innsideren kommer det ikke en 3D-Mario i 2026. Dette var allerede mistenkt med tanke på måten selskapet refererte til Super Mario Galaxy: The Movie som "hovedbegivenheten" for Marios 40-årsjubileum, som vi for øyeblikket er midt i.

Når du har kommet over den bitre smaken av denne første nyheten, håper jeg den neste biten tar deg på sengen. Nintendo forbereder en ny Star Fox-tittel, og den offisielle kunngjøringen skal finne sted i sommer, antakeligvis under en Nintendo Direct i juni. Dette støttes også av den overraskende opptredenen til Fox McCloud i Mario-filmen, som har premiere om en ukes tid. Denne informasjonen delt av Nate the Hate har også blitt bekreftet som nøyaktig av kilder nær Gamereactor.

Og hvis Star Fox kommer tilbake etter 20 års fravær (den siste delen, Star Fox: Command, ble utgitt 6. august 2006 i Japan) høres spektakulært ut for deg, bør du også vite at de samme kildene (samme som Nate) peker på en nyinnspilling av The Legend of Zelda: Ocarina of Time, som også skal kunngjøres i andre halvdel av året, med en utgivelse før slutten av 2026.

Selvsagt er ingen av disse nyhetene offisielle før Nintendo sier noe annet, men de mange kildene som er enige om den samme informasjonen får oss til å tro at det er sant. Det ser ut til at Nintendo Switch 2-planen veldig snart virkelig kommer til å ta seg opp.

Hvis denne informasjonen blir bekreftet, hva synes du om tilbakekomsten av Star Fox og Ocarina of Time?