Rykte: Nok et Xbox-eksklusivt spill er på vei til konkurrerende konsoller

Ryktene svirrer rundt Xbox som en tornado den siste tiden. Kommer det flere Xbox-konsoller? Vil alle fremtidige Xbox Game Studios-spill også komme til PlayStation? Hvordan ser Xbox sin fremtid ut? Usikkerheten er stor for fansen, men det virker i stor grad som om tidligere eksklusive spill vil komme til plattformens rivaler.

Som rapportert av The Verge, ser det ut til at vi kan ha et grep om hvilke to spill Xbox vil bruke for å teste vannet. Som tidligere rapportert står Hi-Fi Rush øverst på listen, men det neste spillet er Obsidians fortellende eventyr Pentiment.

Pentiment er et pek-og-klikk-spill som tar deg med til Tyskland på 1400-tallet (eller Det tysk-romerske riket, hvis du vil være litt nerdete). Det er et fantastisk skrevet og stilisert spill, og min personlige favoritt fra 2022. Hvis det lander på PlayStation og Switch, vil det ikke være noen overraskelse, men det kan kanskje friste noen til å prøve det. Siden det er visuelt imponerende uten å være grafisk krevende, vil det sannsynligvis være et flott Switch-spill.

Hvilket Xbox-eksklusivt spill ønsker du å se på konkurrerende konsoller?