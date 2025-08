Rykte: Nvidia RTX 50 Super GPUer kommer denne julesesongen

HQ

Det ser ut til at vi kan se de oppgraderte Super-versjonene av noen av Nvidias grafikkort i RTX 50-serien før året er omme. Et nytt rykte peker på at de nye GPU-ene vil være tilgjengelige en gang i løpet av denne høytiden.

Denne rapporten kommer fra TweakTown, som sier at RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super og RTX 5080 Super vil komme senere i år. Ingenting er ennå bekreftet av Nvidia, selv om det er verdt å merke seg at vi forventer Super-versjoner av den nyeste RTX-serien ganske snart etter at de slippes.

Når det gjelder spesifikasjonene på disse kortene, er de igjen ubekreftet, men TweakTown peker på at det er 6400 CUDA-kjerner i RTX 5070 Super, 8960 i RTX 5070 Ti Super og 10752 i 5080 Super. VRAM forventes også å få et stort løft, med 24 GB forventet for 5080 og 5070 Ti Super, og 18 GB på 5070 Super.

Ville du være interessert i å kjøpe Super-versjonene av Nvidias nyeste kort?