Ny Bluepoint-jobbannonse kan peke mot Bloodborne Remake

Å følge rykter om en nyinnspilling eller oppfølger av Bloodborne er litt som å jage en regnbue til enden. Du har blitt lovet noe stort, men så er det alltid ingenting ved den tiltenkte destinasjonen. Hver gang det kommer et Sony-show får folk forhåpninger, og en ny stillingsannonse hos remakestudioet Bluepoint har kastet bensin på bålet nok en gang.

Som oppdaget av TheGamer, trekker en tilsynelatende verdslig oppføring for en jobb som senior kampdesigner hos Bluepoint øyet når den nevner "kampsystemer og mekanikk for 3. persons nærkampsopplevelser" under kravene.

Bloodborne har faktisk disse systemene, men det har mange andre spill også. TheGamer regner også med at denne stillingsannonsen kan peke mot en potensiell God of War-tittel, ettersom et live-service GoW-spill ble kansellert hos Bluepoint tidligere i år.

Uansett hva dette spillet er, som alltid med rykter som disse, foreslår vi at du tar en klype salt før du fullt ut tror at dine villeste ønsker kan gå i oppfyllelse. Visst, en Bloodborne nyinnspilling er ofte på toppen av spillernes krav når det gjelder Sony-titler, men om vi noen gang vil se en er helt ukjent på dette punktet.