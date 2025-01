Rykte: Ny DLC kommer til Assassin's Creed Mirage

HQ

Det er over et år siden Assassin's Creed Mirage ble lansert, og med det kommende Assassin's Creed Shadows rundt hjørnet, antok nok de fleste at 2023-spillet var dødt og begravet, i hvert fall når det gjelder tilleggsinnhold. Nå hviskes det imidlertid om at en første utvidelse kan være på vei for det aktuelle eventyret. I følge en ny rapport fra det franske uttaket Les Echos har Ubiosfts sjef Yves Guillemot vært i kontakt med det saudiarabiske selskapet Savvy Games Group og inngått en avtale om å lage mer innhold for Assassin's Creed Mirage . Det er ikke rapportert hva DLC-tillegget kan inneholde, men en gjetning er selvfølgelig flere historieoppdrag som følger hovedpersonen Basim og hans historie. Dette er fortsatt bare et rykte, og Ubisoft har ikke bekreftet noe ennå, men hvis informasjonen stemmer, kan vi glede oss over ikke bare ett, men to Assassin's Creed-eventyr i nær fremtid.

Ville du være spent på å se mer av Basims reise i en ny utvidelse?