Rykte: Ny Nintendo Switch med større, bedre skjerm kommer fortsatt i 2021

Ryktene om at en ny og bedre Nintendo Switch er på vei har gått i et par år allerede, så selv om Nintendo så sent som den 1. februar sa at de ikke hadde planer om å slippe en ny konsoll "i nærmeste fremtid" er jeg ikke alene om å tro at den fortsatt er på vei. Nå har en ny rapport kastet bensin på dette bålet.

Takashi Mochizuki og Sohee Kim, to journalister med en nærmest plettfri historie hva slikt angår, har nemlig publisert en ny Bloomberg-artikkel hvor de ikke bare gjentar at en ny Nintendo Switch fortsatt vil avdukes i sommer og slippes i høst om alt går som planlagt, men også gir litt mer detaljert informasjon om hvilke forbedringer vi har i vente.

Kildene deres hevder at den nye Nintendo Switch-konsollen vil ha en 7 tommer stor OLED-skjerm fra Samsung, men at bildeoppløsningen likevel kun skal være 720p. Til sammenligning er den originale konsollens skjerm 6.2 tommer og Lite sin 5.5 tommer. Yoshio Tamura, en av grunnleggerne og rådgiverne i DSCC, sier i tillegg til Bloomberg at den nye skjermen vil gjøre slik at hybridkonsollen "bruker mindre batteri, tilbyr høyere kontrast og muligens raskere responstid", så det er heldigvis ikke bare størrelsen som skal bli bedre når man spiller i håndholdt modus.

En forbedring venter visst også for oss som vanligvis spiller på TVen, for planen skal fortsatt være at denne nye modellen vil kunne vise spill med en bildeoppløsning på 4K når konsollen er i docken. Vi får se hva ærlige utviklere synes om dette, for det er allerede mange som er misfornøyde og sliter med hvor stor forskjellen er mellom å spille håndholdt og docket.

Etter denne nyeste rapporten gjenstår det vel bare å se hva Nintendo-presidenten Shuntaro Furukawa sin tolkning av "i nærmeste fremtid" er, hva prisen blir og om et etterlengtet spill vil lanseres samtidig.

Hvilke forbedringer må en ny Nintendo Switch ha for at du skal være interessert?