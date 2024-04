Rykte: Ny Xbox-kontroller har en fysisk bryter for Bluetooth- og Xbox-modus

HQ

Som du kanskje husker ble Microsoft rammet av en stor lekkasje i fjor høst som avslørte at selskapet jobbet med en ny modell av Xbox Series S/X og en oppdatert kontroller med flere nye funksjoner.

Siden den gang har vi ikke hørt noe mer om dette, men den nye kontrolleren lever fortsatt ifølge flere kjente innsidere og journalister, deriblant The Verge-redaktør Tom Warren. En annen som tror på dette, er Jez Corden, redaktør for Windows Central. I den siste episoden av podcasten sin snakker han om kontrolleren og forteller at den har en fysisk bryter som lar deg velge mellom Bluetooth og Xbox.

Allerede i dag kan Xbox Series S/X-kontrollerne gjøre dette hvis du dobbeltklikker på synkroniseringsknappen, men en fysisk bryter er unektelig enklere og vil forhåpentligvis føre til at flere innser at de kan spille mobilspillene sine og andre ting med den vanlige Xbox Series S/X-kontrolleren.

Dette er imidlertid ikke en offisiell bekreftelse, selv om Corden vanligvis er pålitelig. Hvorvidt denne oppdaterte kontrolleren faktisk blir en realitet, gjenstår å se, men ifølge den ovennevnte lekkasjen vil den bli lansert i år, og Microsoft har bekreftet at de har Xbox-maskinvare på trappene.