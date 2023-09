Rykte: Nye F-Zero- og Donkey Kong-spill avsløres i Nintendo Direct neste uke

HQ

De siste dagene har vært en skikkelig hodeskraper for Nintendo-fans. Ryktene om en eller flere Nintendo Switch 2-presentasjoner under årets Gamescom-messe får stadig mer vind i seilene, mens noen allerede ser frem til neste uke i påvente av at det Kyoto-baserte selskapet kunngjør en Nintendo Direct der det forventes mange overraskelser og fremfor alt en presentasjon av den fremtidige konsollen.

Hvis vi ser på historien til Nintendos tidligere konsollanseringer, er gapet mellom første gang vi ser dem og lanseringen vanligvis rundt et år. Denne gangen vil imidlertid avstanden være kortere, muligens for å unngå å skade Switchs potensielle salg i inneværende regnskapsår.

Men det er uunngåelig at det er på tide å introdusere verden for den nye konsollen, og vi har kanskje allerede en idé om hvilke spill som kan følge med ved lansering. Den velkjente Nintendo-leakeren Pyoro_X har tatt til Twitter/X for å slippe et par kryptiske meldinger. Den første av dem lyder slik:

"La oss bare si at fans av en viss MATLAB-funksjon vil bli fornøyde med den kommende Direct-sendingen."

En litt vanskelig gåte, med mindre du er ingeniør. MATLAB er en ganske vanlig plattform for å utføre beregninger og dataanalyse. Og i den finnes det et noe mer kjent navn for når en funksjon skifter fortegn: Fzero. Dermed fant vi ut at et av de påståtte spillene som skulle annonseres på Direct, ville være et nytt F-Zero, noe fansen har etterspurt i mange år.

Den andre mulige lekkede tittelen er mye mer uklar, ettersom det ikke er helt klart om det er en lekkasje eller en spøk. Etter å ha sluppet bomben med F-Zero, la lekkasjen ut en GIF fra The Super Mario Bros. Movie, der man ser Donkey Kong rulle ned en av de røde bjelkene på stadionet der han kjemper mot rørleggeren. Dette har bare gitt fansen enda mer blod på tann i påvente av det nye 2,5D Donkey Kong-spillet som har vært under utvikling i noen år nå.

Forhåpentligvis trenger vi bare å vente mindre enn en uke på å få vite det, men med slike navn på menyen er du vel allerede spent?