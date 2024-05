Rykte: Nye lekkasjer om Nintendo Switch 2-komponenter

HQ

Nintendos president, Shuntaro Furukawa, kunngjorde via X at etterfølgeren til Nintendo Switch vil bli avduket i løpet av dette regnskapsåret, som slutter i mars 2025. Alle håper at utgivelsesdatoen ikke blir skjøvet mye lenger tilbake, men nå som gardinen har åpnet seg, har spesialistforaene begynt å trekke sammen trådene og analysere bevegelsene til selskapene som leverer komponenter til fabrikkene for å finne ut hva som er under panseret til Nintendo Switch 2.

Flere brukere på Famiboards har lagt ut en liste over komponenter som gir oss en idé om den kommende konsollens kraft og dimensjoner. Det er snakk om et beskyttende konsollveske som måler 206 x 115 x 14 mm for HGU1100-modellen. Det er også snakk om en vifte til den nye 120 x 80 mm store dokkingstasjonen modell HGU1130-3Q.

Det er på den eksterne siden, for det hevdes også av forskjellige kilder at Nintendo Switch 2 vil ha 256 GB lagringsplass (ROM) og 12 GB RAM, fordelt på to 6 GB 7500 MT/s LPDDR5-moduler.

Disse spesifikasjonene er selvsagt ikke offisielle ennå, men de stemmer overens med alle de tidligere ryktene om komponenter og forventet effekt for etterfølgerens maskinvare som vi har hørt om de siste årene.