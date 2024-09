Rykte: Nye Nintendo Switch 2-detaljer med mulig kunngjøringsvindu, Joy-Con-løsning og ladesystem

HQ

Hver uke som går i 2024 uten en kunngjøring fra Nintendo om deres neste konsoll, øker spenningen blant spillere og ryktemakere på internett. I løpet av de siste ukene har imidlertid de påståtte spesifikasjons- og bildelekkasjene skutt i været, og alt tyder på en kunngjøring i løpet av de kommende ukene.

Som vi alltid sier, er dette ubekreftet, men Ruben Mercado, administrerende direktør i Blade, et selskap som lager tredjeparts tilbehør til spillkonsoller (for eksempel håndtak til PS5 og den nåværende Nintendo Switch), har dukket opp på Vandal Radio og avslørt informasjon fra sine nære kilder om noen av funksjonene til Nintendo Switch 2.

For det første ville Mercado bekrefte at ny Joy-Con vil ha et magnetisk tilkoblingssystem med konsollen. Dette kan være en grunn til bekymring for noen spillere, som tror dette kan føre til problemer med tilkobling av kontrolleren. Men Mercado sier at Nintendo har funnet en låsbar løsning for å forhindre at den slippes eller kobles fra.

Han stiller også spørsmål ved påståtte lekkasjer av bilder vi har sett de siste ukene, basert på joystick-designet, og at flere kinesiske produsenter har fortalt ham at det ikke er mulig å lage beskyttende grep for pinnene, uten å avsløre årsaken. Ladesystemet skulle ha et alternativ på toppen av konsollen, takket være en USB-C-port.

Samtalen gikk deretter over til kunngjøringsvinduet og den mulige prisen på Switch 2. Mercado bemerker at selv om Nintendo alltid kan komme med en overraskende kunngjøring når de vil, er normen når de kommer med kunngjøringer av denne typen som kan øke aksjekursen til et japansk selskap, at de vanligvis kommer seks måneder før produktlanseringen. Ettersom markedet antyder at konsollen allerede er ferdig, og at det nå jobbes med å samle nok lagerbeholdninger til en samtidig global lansering, tror Blades administrerende direktør at lanseringen kan finne sted i november, selv om han tar forbehold om at oktober også er en mulighet. Til slutt anslår han prisen på Nintendo Switch 2 til mellom 400 og 500 euro.

Nintendo har gjennom historien vist at deres store kunngjøringer er gjennomtenkte og veloverveide, så forhåpentligvis vil noe av denne informasjonen bli bekreftet eller avkreftet så snart som mulig, fordi dette også vil sette oss på den veien vi alle håper på: Ventetiden på å gå til vår nærmeste pålitelige forhandler for å få vår neste Nintendo-konsoll.