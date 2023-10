Rykte: Nytt Far Cry er et ekstraksjonsbasert multiplayerspill

DayZ, Escape from Tarkov, Deep Rock Galactic og Hunt: Showdown. Det har vært fascinerende å høre mange utviklere nevne disse spillene når de snakker om inspirasjonskilder for kommende prosjekter i det siste. Extraction-baserte flerspillerspill ser ut til å være den nye hippe sjangeren for store og små studioer rundt om i verden for tiden, ettersom mange har gått videre fra battle royale til dette noe lignende konseptet. Ubisoft har også prøvd lykken med dette i spill som The Division og Rainbow Six: Extraction, og er angivelig klare til å prøve igjen med en av det franske forlagets største franchiser.

Ni måneder etter at han for første gang lekket informasjon om Far Cry 7 og et frittstående flerspillerspill i Far Cry-universet,</a> hevder Insider-Gamings Tom Henderson at sistnevnte er et ekstraksjonsbasert flerspillerspill. Det betyr at vi vil bli tatt med til et kart inspirert av Alaska kalt Alashnica og prøve å overleve det tøffe miljøet og fiender på både to og fire bein ved å lete etter ressurser, lage bedre utstyr ved å drepe dyr, finne våpen og lignende alene eller sammen med andre spillere.

Disse kan du oppbevare i gjemmestedet ditt, for planen akkurat nå er at det som går under kodenavnet Project Maverick skal ha permadeath, noe som betyr at vi mister alt vi har i ryggsekken når vi dør. Dette inkluderer fperks, ferdigheter og alt annet vi har fått ved å øke nivået vårt, slik at vi bare sitter igjen med utstyret som er lagret i basen.

Noen av detaljene kan fortsatt endres, ettersom Ubisofts første store flerspillerspill i Far Cry-universet skal lanseres i midten av 2025 hvis alt går etter planen, og det forventes at det vil bli gjort justeringer når prosjektet går inn i alfa i første halvdel av 2024 og kanskje lanseres før Far Cry 7.

Synes du dette høres interessant ut, eller tror du det blir nok et mislykket flerspillerspill fra Ubisoft?