Rykte: Nytt Ghost Recon kommer i 2023

I går kunngjorde Ubisoft at de legger Ghost Recon: Breakpoint bak seg for å rette alt fokuset mot fremtiden til serien. Noen fryktet nok at dette viste til det omdiskuterte F2P-spillet Ghost Recon Frontline som ble annonsert i fjor, men det er tydeligvis ikke tilfellet.

Vanligvis troverdige Ethan Gach hos Kotaku har snakket med to kilder som hevder at Ubisoft Paris, de samme utviklerne som ga oss Breakpoint, allerede er godt igang med utviklingen av et nytt skikkelig Ghost Recon. Faktisk har de visstnok kommet så langt at planen er å lansere det før mars siden håpet er å ha det klart i dette finansåret. Dessverre sies det ikke noe om hva vi kan forvente gameplaymessig. Ganske synd siden Breakpoint og Ubisoft sitt fokus på bitcoin og lignende tull har gjort meg skeptisk til hva de franske utviklerne kan få til på under fire år. Det er uansett lov å håpe på en skikkelig helomvendig.