Rykte: Nytt Metro blir annonsert på State of Play

Så sent som i morges fortalte vi om de økende ryktene om en State of Play-showcase senere denne uken, der vi også snakket om noen av titlene som mest sannsynlig vil dukke opp, som Rise of the Ronin, Final Fantasy VII: Rebirth og så videre. Men kanskje vi kan legge til enda en uventet tittel på listen: det neste spillet i den postapokalyptiske Metro-serien.

HQ

Ifølge en melding på X/Twitter fra innsideren Kurakasis (som også krediterer Insider Gaming) vil tittelen hete Metro: Awakening og være et VR-eksklusivt spill.

Det ser også ut til at dette Metro VR-spillet vil bli presentert på det nevnte PlayStation-arrangementet, noe som kanskje indikerer en eksklusivitet (midlertidig eller ikke) for PS VR2-katalogen.

Tittelen vil bli utviklet av 4A Games (som, la oss huske, fremdeles er en del av "eiendelene" til Embracer Group), men for øyeblikket har vi ikke mer informasjon.

Hadde du forventet at det neste Metro skulle være en VR-tittel?