Rykte: Nytt patent avslører viktige funksjoner fra den neste Xbox-kontrolleren

Som du kanskje husker, ble Microsoft rammet av en gigantisk lekkasje for litt over et år siden, i forbindelse med rettsforhandlingene for oppkjøpet av Activision Blizzard. Noe av det mest spektakulære som ble lekket ut, var en ny kontroller som gikk under arbeidsnavnet Sebile.

Den hadde et noe merkelig design med en hvit overdel og en svart underdel, og nå har Windows Central oppdaget et patent fra tidligere denne måneden som avslører at det faktisk er en god forklaring på dette utseendet.

Det viser seg at Microsoft ønsker at den skal føles som en vanlig Xbox-kontroller i hendene dine, mens "grepene også huser nye haptiske motorer som kan lede 'høyoppløselige' impulser. Patentet beskriver hvordan de nye motorene er spredt over hele enheten, og skal aktiveres konsekvent uavhengig av hvordan spilleren beveger huset til kontrolleren."

Windows Central skriver også at "pulsene og vibrasjonene kan stilles inn for å etterligne et bredt utvalg av lyder og bevegelser, og kan til og med bevege seg uavhengig av kontrollerens hus", noe som i det minste på papiret høres ut som et spennende konsept. Kontrolleren sies også å være designet for å etterligne rumble-funksjonen fra tidligere Xbox-generasjoner uten å kreve manuell berøring fra utviklere.

Sebile vil også støtte nettskyspill direkte via Wi-Fi på samme vilkår som Stadia-kontrolleren en gang gjorde, noe som reduserer forsinkelsen i knappetrykk betydelig. Batteriene ser ut til å være både oppladbare og utskiftbare, noe som høres ut som den samme løsningen Microsoft har i dag. I tillegg til dette nevnes også funksjoner som Bluetooth 5.2 og "lift to wake", som starter kontrolleren ved å løfte den opp, og resirkulerte materialer vil bli brukt i så stor grad som mulig.

Dette høres ut som en ganske dyr kontroller som vil bli utgitt sammen med neste Xbox - som vi ikke vet når den kommer (selv om 2026-2028 ofte nevnes blant såkalte innsidere). En rimelig gjetning er at den nåværende kontrolleren vil sameksistere med denne, ettersom ikke alle trenger funksjonene som nå er planlagt.

Det er verdt å huske at langt fra alle patenter som er innlevert vil bli brukt, men dette er et produkt vi hørte om for over et år siden som fortsatt er under utvikling, noe som i det minste gjør det mer sannsynlig at det er noe Microsoft kan ende opp med å bruke.