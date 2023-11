Rykte: Nytt Subnautica er under utvikling

HQ

Det er bare å gjøre seg klar til nok en gang å vende tilbake til de mørke dypene under havoverflaten, for ifølge Rock Paper Shotgun er et nytt Subnautica under utvikling med planlagt lanseringsdato i begynnelsen av 2025. Akkurat som de to foregående utvikles spillet igjen av Unknown Worlds og er beregnet på både konsoll og PC.

Internt går prosjektet under arbeidsnavnet "The Next Subnautica", og vi kan forvente å bli like skremt som fortryllet av det, akkurat som de to foregående titlene i serien. Så det er bare for alle oss med thalassofobi å stålsette oss litt og gjøre oss klare til å kaste oss under bølgene nok en gang.

Gleder du deg til et nytt Subnautica?