Rykte: Obi-Wan Kenobi vil dukke opp i Ahsoka: Sesong 2

Dessverre var ikke Obi-Wan Kenobi-serien fra 2022 fullt så bra som vi hadde håpet, men den hadde flere scener som likevel gledet fansen, og en ting som akkurat alle roste, var Ewan McGregors prestasjon som Obi-Wan selv.

Siden den gang har han flere ganger sagt at han gjerne vil tilbake til rollen, og håper at det etter hvert blir en andre sesong av serien. Uansett hva som er tilfelle, rapporterer Kristian Harloff at det ser ut til at vi får se McGregor tilbake i sin signaturrolle i sesong to av Ahsoka.

Han blir heller ikke alene, da Hayden Christensen også ryktes å være om bord sammen med Ariana Greenblatt som en ung Ahsoka. Dermed kan man mistenke at det vil bli flere tilbakeblikk fra tiden da de tre faktisk var gode venner og kjempet sammen i klonekrigene. Andre alternativer er selvsagt at de dukker opp som kraftspøkelser, men det ville unektelig vært det mest forutsigbare og kjedelige alternativet.

Vi vet ennå ikke når Ahsoka: Sesong 2 får premiere, men det forventes å bli tidlig i 2026.