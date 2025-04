Rykte: Oblivion Remastered kommer til Switch 2

HQ

Få ting er hetere for øyeblikket enn The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, som både ble annonsert og sluppet tirsdag ettermiddag - noe det hadde gått mange rykter om på forhånd. Heldigvis er det tilgjengelig for både PlayStation og Xbox i tillegg til PC-versjonen, men en Switch 2-utgivelse er ikke bekreftet.

Men, men... Ifølge den ofte svært kunnskapsrike innsideren eXtas1s er det ingen grunn til å bekymre seg. Via sosiale medier minner han oss om at han for en uke siden skrev at "Oblivion REMASTERED vil komme til Nintendo Switch 2, og jeg er klar over at det jobbes aktivt".

Han hadde unektelig rett om både spillet og stealth-lanseringen, så det kan godt hende han har rett her igjen. Forhåpentligvis får vi vite mer om ikke altfor lenge, for ville ikke dette episke rollespillet vært flott å ta med seg overalt på Nintendos nye hybridkonsoll?