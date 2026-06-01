Rykte: Onimusha: Way of the Sword lanseres i slutten av september

HQ

Selv om det har vært overraskende lite nyheter om prosjektet, uttalte Capcom i vår at utviklingen av Onimusha: Way of the Sword er i sluttfasen, og så sent som i forrige uke rapporterte en troverdig innsider at spillet vil bli utgitt i år.

Forutsatt at det stemmer, bør vi høre mer under morgendagens Sony-arrangement, Summer Game Fest på fredag eller Xbox Games Showcase på søndag. Gitt at Grand Theft Auto VI slippes i november, virker det sannsynlig at Capcom sikter seg inn på perioden fra august til oktober.

Nå har et rykte som støtter dette dukket opp fra X-bruker ASDF, som er den samme personen som var den første som avslørte Rayman Legends Retold-logoen og som lekket innhold fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced tilbake i april. Han hevder at Onimusha: Way of the Sword vil bli utgitt 25. september, som er en fredag (dagen Capcom vanligvis slipper spillene sine).

Om det stemmer eller ikke, får vi vite denne uken, men forhåpentligvis venter et spennende samuraieventyr på oss tidlig i høst.