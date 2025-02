Rykte: Paramount planlegger flere Sonic the Hedgehog spinoffs

HQ

Etter at Sonic the Hedgehog 3 ble en kjempesuksess hos både filmkritikere og kinogjengere og også klarte å sjarmere det kresne gamerpublikummet, ser det ut til at Paramount har fått mersmak.

Skal vi tro den ofte svært kunnskapsrike filminsideren Daniel Richtman (via Fiction Horizon), vurderer Paramount for tiden å utvide universet med flere spinoffs. Vi har allerede TV-serien Knuckles, som også ble veldig godt mottatt, så det er lett å forstå hvorfor Paramount mener det kan være plass til mer.

Så lenge de holder høy kvalitet, ser vi ingen grunn til at dette ikke skulle være gode nyheter. Men hvis det blir for mye og ikke bra nok, er det alltid en risiko for at Sonics filmkarriere dør fortere enn han rekker å løpe.