Rykte: Persona 1 og 2 får remaker

HQ

Det er lett å forstå hvorfor Atlus gjenskaper Persona -spillene. Ikke bare på grunn av populariteten, men også fordi mange av dem debuterte på plattformer som er nesten umulige å få tilgang til i dag, blant annet. Det siste ryktet reiser imidlertid også spørsmålet om hvorfor Atlus gjenskaper spillene i den rekkefølgen de gjør.

X-brukeren Midori, som har for vane å legge ut og dele informasjon om kommende Atlus-prosjekter før de blir offentlig kjent (takk, VGC), har uttalt at både Persona 1 og 2 også er i ferd med å bli laget på nytt. Omfanget av nyinnspillingene er imidlertid uklart, da Midori også legger til "for å være sikker, vil jeg kalle dem oppdatert form akkurat nå."

Med tanke på at vi fikk nyinnspillingen av Persona 3 Reload tidligere i år, og at Persona 4 Golden og Persona 5 Royal også kom på flere plattformer for ikke så lenge siden, gir det mening at Atlus har flere Persona -nyinnspillinger på trappene, i tillegg til at det ryktes at en sjette del også er under utvikling.