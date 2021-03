Rykte: Persona er på vei til Xbox

Du ser på Annonser

Atlus' Persona-serie har bare vokst mer og mer i popularitet og kvalitet for hver nye del. De som vil spille Persona har hovedsakelig måttet forholde seg til PlayStation, men nå ryktes det at serien også er på vei til Xbox.

Kilden til dette er insideren Shpeshal Ed (fra Xbox Era), som tidligere har stått bak troverdige og korrekte lekkasjer. Via Twitter retweetet han nylig et eget innlegg fra forrige måned, som lød: "Seems like Yakuza isn't the only popular Sega franchise Microsoft are trying to get into Game Pass". I retweeten la han dog til bildet som du kan se nedenfor, hvilket knapt går an å mistolke.

Det er selvsagt bare et løst rykte inntil videre, og vi vet heller ikke om kilden snakker om Persona 5 og/eller Persona 5 Strikers, eller kanskje flere spill i serien til og med.

Det er verdt å nevne at Atlus tidligere denne måneden avholdt en spørreundersøkelse der de blant annet spurte om folk var interesserte i å se Persona på Xbox, så kanskje det faktisk er i ferd med å skje?