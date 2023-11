Rykte: PlayStation 5 Pro sine spesifikasjoner avslørt

HQ

Det er bare noen uker til lanseringen av den nye og slankere versjonen av PlayStation 5, men allerede nå ser det ut til at spesifikasjonene for den ennå ikke offisielt annonserte Pro-modellen har funnet veien til internett. Kilden hevder at Pro-modellen vil ha en kombinasjon av en Ryzen 2 Zen-prosessor, en Viola APU og en RDNA GPU - alt sammen åpenbart skreddersydd for Sonys konsoll.

Klokkefrekvensen er skrudd opp til rundt 4 GHz, noe som er litt mer enn de 3,5 GHz som Zen 2-prosessoren i den vanlige PlayStation 5 er i stand til. Det 16 GB store GDDR6-minnet vil imidlertid være noe raskere med en hastighet på 576 GB per sekund. I tillegg til dette kan vi forvente oss en rekke programvare- og maskinvareforbedringer, men ikke overraskende er det foreløpig svært sparsomt med detaljer.

Har du lyst på en PlayStation 5 Pro?

Takk, NotebookCheck.