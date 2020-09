Rykte: PlayStation 5 vil koste det samme som Xbox Series X

Du ser på Annonser

Siden Microsoft sine planer om å avduke lanseringsdatoen og prisene til Xbox Series X og Xbox Series S neste uke ble lagt i grus da Brad Sams og Windows Central bestemte seg for å offentliggjøre det de visste natt til tirsdag har spørsmålene på alles lepper vært: Når kommer PlayStation 5 og hva vil de to konsollene koste? La meg derfor dele hva jeg har hørt.

I motsetning til det enkelte andre rykter har hevdet den siste tiden hevder mine kilder fortsatt at PlayStation 5 også vil koste $499, altså det samme som Xbox Series X. Dette til tross for at det betyr konsollen vil selges med et tap den første tiden. Jeg ønsker likevel ikke å sette mine nordiske venner i fare med å si hva dette betyr prismessig her til lands, men nå vet dere i alle fall omtrent hvor mye som må spares siden $499 blir omtrent 4510 kroner direkte omregnet.

Hva den heldigitale utgaven av PlayStation 5 angår var det fortsatt usikkerhet da jeg forhørte meg om denne for to måneder siden som følge av produksjonsprioriteringer og at også Sony hadde hørt om Microsoft sine planer om å presse prisen på Xbox Series S så ekstremt lav som den ble. Den gang var det snakk om enten $449 eller $399, hvor sistnevnte eventuelt blir med et meget stort tap. Personlig tror jeg uansett at valget har fallt på sistnevnte for å kunne fremheve hvor mye mindre PlayStation 5 vil kunne koste enn Series X om du er villig til å ikke spille blu-ray. Slik vil kanskje mange synes styrkeforholdet mellom konsollene ikke er stort nok til at det er verd å betale $100 mer for Microsoft sin kraftplugg. Dette er dog bare gjetning fra min side siden jeg i hovedsak har forhørt meg om den vanlige utgaven som jeg vil prioritere. Hva lanseringsdatoen angår nøyer jeg meg med å si at midten av november blir ekstremt interessant. Resten får Sony ta seg av selv tidlig neste uke om alt går som planlagt.