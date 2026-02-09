Rykte: PlayStation 6 og håndholdt PlayStation sine minnespesifikasjoner avslørt

HQ

Vi må kanskje vente litt lenger enn forventet på grunn av den pågående mangelen som rammer PC-komponentindustrien akkurat nå, men vi vet at vi en dag - sannsynligvis i løpet av de neste par årene - vil få se de første glimtene av PlayStation 6 og de neste Xbox-konsollene.

Det ser ut til at vi allerede begynner å få innsiderapporter om spesifikasjonene til disse konsollene, nærmere bestemt PlayStation 6 og dens minnespesifikasjoner. I en rekke innlegg på Neogaf (via Insider Gaming) avslørte den pålitelige lekkasjeren KeplerL2 at PlayStation 6 vil ha opptil 30 GB DDR7-minne, en kraftig økning fra PlayStation 5.

Dette minnet vil bli arrangert i en "clamshell"-konfigurasjon på konsollen, noe som reduserer minnebussen, men gir høyere ytelse totalt sett. Den ryktede håndholdte PlayStation-konsollen forventes også å ha ganske premium minnespesifikasjoner, og tilbyr 24 GB LPDDR5X, noe som vil sette den på nivå med ROG Xbox Ally X.

Vi har fremdeles ikke fast utgivelsesinformasjon om verken PS6 eller den nye PlayStation-håndholdte, så som alltid med rykter som disse, ta dem med en klype salt. Vi forventer imidlertid at det vil være en god mengde minne på den kommende PlayStation, selv om det kan bety en betydelig kostnadsøkning.