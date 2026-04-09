Rykte: PlayStation er vertskap for en tredjepartsstrøm neste uke

Tempoet på spillhendelser i år har vært så frenetisk at det nesten føles rart å gå en uke uten en større livestream å se på. Men neste uke kan ting være tilbake til det normale. Etter tidligere å ha uttalt at Sony ville være vert for en strøm for tredjepartsspill før sommeren, har Nate the Hate nå lagt ut mer spesifikke detaljer om saken, og skriver :

"Jeg vil dele den ubekreftede datoen jeg har hørt for neste potensielle State of Play: 16. april. Med vekt på ubekreftet."

Det er absolutt understreket at dette ikke er bekreftet informasjon, så ikke bli skuffet hvis ingenting skjer. Nate the Hate er normalt en av de mest pålitelige lekkasjene akkurat nå, men i dette tilfellet er det for en gangs skyld inkludert en ansvarsfraskrivelse.

Noen rimelige gjetninger om hva vi kan se er Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Kena: Scars of Kosmora, og Silent Hill: Townfall. Hvis dette viser seg å være riktig, hva håper du å se?