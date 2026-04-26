Rykte: Playstation kan kreve 30-dagers online innsjekking for digitale spill

Rapporter som sirkulerer på nettet hevder at Sony og PlayStation er i ferd med å innføre et system for digitale spill på Playstation 4 og Playstation 5 som vil kreve en vanlig internettforbindelse. Ifølge ryktene vil det kreves en "innsjekking" minst hver 30. dag, ellers risikerer lisensen å bli midlertidig inaktiv. Med andre ord vil spillet bli uspillbart.

Ryktet sier at :



Nyinnkjøpte digitale spill kan kreve en online innsjekking hver 30. dag



Hvis konsollen ikke er tilkoblet i løpet av denne perioden, kan lisensen bli midlertidig inndratt



Påvirker ikke eldre kjøp



Den vanlige "primærkonsoll"-innstillingen omgår angivelig ikke dette kravet



Dette handler med andre ord ikke om en konstant internettforbindelse, men snarere en variant av det Xbox og Microsoft en gang forsøkte å lansere sammen med den ulykksalige Xbox One under Don Mattricks ledelse. Konsollen må rett og slett logge seg inn og utføre et "digitalt håndtrykk" med jevne mellomrom hvis du vil bruke dine digitalt kjøpte spill.

Så langt er dette imidlertid helt ubekreftet informasjon, så ta det med en klype salt. Men med tanke på at dette er noe som har vært diskutert før i bransjen, og det konstante presset for å være online så mye som mulig, er det ikke helt usannsynlig.