Rykte: PlayStation og Bluepoint fikk ikke lov til å lage Bloodborne Remake

HQ

En av de få negativene sidene Bloodborne har er at det ikke kjører spesielt bra, så det er forståelig at millioner av spillere har tryglet om en remaster eller nyinnspilling av FromSoftwares 11 år gamle spill i årevis. Hidetaka Miyazaki, studioets president og spillets regissør, har gitt oss vage svar når han har blitt spurt om å bringe spillet til PC eller nye konsoller gjennom årene, mens det har vært en åpen hemmelighet blant folk med øret til bakken at Miyazaki-san faktisk er hovedårsaken til at vi ikke har sett en remaster eller nyinnspilling. Tidligere PlayStation-sjef Shuhei Yoshida hentydet til og med til det faktum i fjor, og nå har vi fått ytterligere "bevis".

Den vanligvis ekstremt pålitelige Jason Schreier sier at hans kilder hevder at både PlayStation og det nå nedlagte Bluepoint Games ønsket å lage en ny versjon av Bloodborne, men FromSoftware og Miyazaki "ville ikke at det skulle skje".

"Hvorfor skulle det ha noe å si? Sony eier Bloodborne IP-en, ikke FromSoftware", sier du? Vel, som Yoshida-san teoretiserte i fjor, ville det ikke være smart å ødelegge forholdet til skaperne av suksessfulle spill som Elden Ring, Dark Souls og Sekiro: Shadows Die Twice. Ville det være verdt det for PlayStation å lage en nyinnspilling av Bloodborne hvis det betydde å ødelegge enhver sjanse for at FromSoftware skulle lage et nytt eksklusivt spill eller noe lignende? Tilsynelatende ikke. Det ser ut til at vår eneste sjanse for å få en Bloodborne Remake i fremtiden er hvis FromSoftware bestemmer seg for å ta en pause fra partnerskapet med Bandai Namco for å lage det selv.

Schreier deler også noen andre interessante detaljer om hva Bluepoint prøvde å gjøre før de ble lagt ned, så jeg anbefaler å lese hele rapporten hans.