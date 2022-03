Rykte: PlayStation planlegger store nyheter neste uke

HQ

Nå som Gran Turismo 7 er ute betyr det at vi har fått det siste spillet fra PlayStation Studios med en fastsatt lanseringsdato, så det er ikke rart at det har gått rykter om en ny State of Play-sending i nærmest fremtid. Derfor er det også mange av dere som har spurt meg om hva jeg har hørt, så la meg dele dette med alle.

Mine vanligvis pålitelige kilder har lenge sagt at PlayStation planlegger en nyhetsfylt State of Play-sending eller såkalt Showcase i neste uke. En av grunnene til at jeg ikke har delt dette med dere før nå er at konflikten mellom Russland og Ukraina har skapt en del usikkerhet rundt dette den siste uken. Flere av utviklerne som skal vise frem spillene sine i sendingen har nemlig spurt Sony om de kan utsette dette for å ikke stjele rampelyset fra disse fæle hendelsene. Derfor er det fortsatt mulig at vi må vente en uke eller to lengre enn planlagt, men det høres i alle fall ut som om vi kan forvente spennende nyheter fra PlayStation før april.