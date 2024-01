Rykte: PlayStation skal ha State of Play-sending denne uken

HQ

Hvis du har ventet på at PlayStation og Nintendo skal svare på Xbox sin nyhetsfylte Developer_Direct, har vi gode nyheter til deg, for et nytt rykte har begynt å sirkulere om at en State of Play kan komme allerede denne uken.

Ryktet kommer fra "Shpeshal_Nick", som har en god merittliste når det gjelder å rapportere om rykter og innsideinformasjon, og selve ryktet kommer i form av et innlegg på X som til og med antyder hvilke spill som kan dukke opp i showet.

Som du kan se, tyder ryktene på at showet vil bli avholdt 31. januar, og at Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Silent Hill 2 Remake, Until Dawn sin PS5-versjon, et nytt Metro-spill, Judas, og til og med en Sonic Generations-remaster kan være til stede.

Mange av disse spillene er kommende eller allerede ryktet (Rise of the Ronin, FFVII: Rebirth, Silent Hill 2, Until Dawn på PS5) og vil sannsynligvis dukke opp. Andre er nok mer overraskende. Om det er hold i ryktene, får vi snart vite, for Sony må komme med en kunngjøring enten i dag eller i morgen hvis de har tenkt å holde et show denne uken.