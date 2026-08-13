Rykte: « Pokémon Ruby/Sapphire skal gjenutgis til Switch

Pokémon slutter aldri å være elsket av alle, og selv om spillene tydeligvis hadde blitt litt utdaterte, ble Switch-gjenutgivelsene av Game Boy Advance-titlene Pokémon FireRed/LeafGreen fra 2004 svært populære, og mange spådde at flere spill ville få samme behandling.

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Og det ser ut til å være tilfelle, i hvert fall hvis en ganske kjent innsider viser seg å ha nøyaktig informasjon. Nærmere bestemt snakker vi om Shpeshal_Nick, som historisk sett har hatt en noe blandet treffprosent, men likevel har klart å treffe riktig av og til, spesielt når det gjelder Nintendo. Han hevder nå via X at Game Boy Advance-titlene « Pokémon Ruby/Sapphire fra 2002, samt «Emerald», skal gjenopplives for Switch – allerede i slutten av september eller oktober.

Disse spillene fikk en nyutgivelse til Nintendo 3DS i 2014 kalt Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire, men dette handler ikke om de nye versjonene, men snarere om de 24 år gamle originalspillene.

Siden lanseringen er litt over en måned unna, vil vi sannsynligvis få mer informasjon snart hvis ryktene viser seg å stemme.