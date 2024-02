Rykte: Prey 2 og en ny Predator-spin-off er på vei

Undertegnede likte Predator-spinoffen Prey fra 2022 godt, for den er en flott ny vri på universet etter mange år med ganske dårlige filmer. Da er det godt at filmen også gjorde stor suksess på strømmetjenester, og Amber Midthunder sa at hun gjerne ville lage en oppfølger. Det høres ut som om vi får det og mer til.

HQ

Deadline, The Hollywood Reporter og flere andre troverdige medier hevder at Prey 2 er på trappene. Og ikke bare det. Dan Trachtenberg jobber visstnok også med en annen Predator-spin-off kalt Badlands.

Selv om det er sparsomt med detaljer om begge disse prosjektene, hevder disse kildene at Badlands vil utspille seg i fremtiden, ha en ny kvinnelig hovedrolle og etter planen starte produksjonen allerede i juli. Enda mindre er kjent om Prey 2, ettersom disse rapportene hevder at Amber Midthunder ikke engang har signert for å bli den første tilbakevendende hovedrolleinnehaveren i seriens historie.

Hva kan en Predator-film som foregår i fremtiden gjøre for å bli like bra som Prey, og bør Amber Midthunder komme tilbake i Prey 2?