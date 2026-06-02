Rykte: Quantic Dream kan bli solgt siden Star Wars Eclipse fortsatt sliter med utviklingen

Nok en gang ser det ut til at Quantic Dreams Star Wars-fortellende spill sliter i dypet av utviklingshelvete. Selv om det er fem år siden det første spillet ble avslørt, ser det ikke ut til at vi er så mye nærmere å få spillet i hendene, og situasjonen kan snart forverres for utvikleren Quantic Dream.

Det er hvis man skal tro en ny uttalelse fra Insider Gaming's Mike Straw, da han har sagt (via Wccftech) at ett spill vi ikke bør forvente å se er Star Wars Eclipse. "Det går ikke bra," sa Straw i en ny episode av Insider Gaming-podcasten. "NetEase, de vil selge seg ut av Quantic Dream. Jeg kommer ikke til å bli overrasket om Quantic Dream ble solgt innen utgangen av året eller kunngjorde, som, hei, vi selger eller hva som helst, innen utgangen av året eller en gang i 2027."

Tom Henderson, fra samme nettsted, sa at han for noen år siden rapporterte at spillet var i utviklingshelvete, og situasjonen ser ikke ut til å ha blitt noe bedre. Sent i fjor avduket Quantic Dream 3v3 fantasy MOBA-shooteren Spellcasters Chronicles, et spill som tilsynelatende var ment å bidra til å finansiere resten av Eclipse. Den live-tjenesteinnsatsen levde ikke opp til forventningene, og nå er utvikleren tilbake til å prøve å dra Star Wars-spillet sitt over målstreken.

Det er selvfølgelig verdt å ta denne informasjonen med en klype salt. Vi visste at ventetiden på Star Wars Eclipse ville bli lang helt fra den første avsløringen, men etter hvert som årene går uten noen vesentlige oppdateringer, lurer vi på om Quantic Dreams siste prosjekt har blitt et mareritt.