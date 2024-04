Rykte: Quentin Tarantino har kansellert sin tiende film

HQ

Quentin Tarantino har lenge sagt at han vil slutte å lage film etter sitt tiende prosjekt, så vi var mange som ble en blanding av triste og glade da han endelig avslørte The Movie Critic i fjor. Siden har vi bare fått mindre oppdateringer, blant annet om at han skal samarbeide med Brad Pitt igjen. Det virker imidlertid som om vi kan glemme alt vi vet om filmen, inkludert navnet.

Deadlines vanligvis svært pålitelige Justin Kroll hevder nemlig at Quentin Tarantino har bestemt seg for å kansellere The Movie Critic, og gå tilbake til tegnebrettet for å få nye ideer til hva hans tiende og siste film skal bli.

Det er verdt å huske at dette ikke er første gang Tarantino har delt ideer offentlig for deretter å avlyse planene sine. Det mest kjente eksemplet er at han først forlot The Hateful Eight, men senere bestemte seg for å komme tilbake og fullføre filmen, så kanskje det fortsatt er en sjanse for at vi får se The Movie Critic en dag hvis vi spør pent nok.