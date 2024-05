Rykte: Resident Evil 9 angivelig forsinket til sent i 2025 eller 2026

HQ

Det ser ut til at Capcom har mye mer Resident Evil på hendene enn strømmen av innsideinformasjon kan assimilere. Enten det, eller så har det skjedd endringer de siste ukene i forhold til den opprinnelige planen. Uansett er det fortsatt ikke noe offisielt ord om den neste store delen i serien, etter utgivelsen av Resident Evil Village for tre år siden nå.

Forvirringen kommer nå fra en gang pålitelig innsider Dusk Golem, som tidligere hadde en ganske god oversikt over Capcom og skrekkserien, og som nå korrigerer sin tidligere informasjon om Resident Evil 9's mulige utgivelse tidlig i 2025. I stedet skyver han nå utgivelsen tilbake til "2025/2026", noe som absolutt er et mye mer tvetydig og bredere vindu enn vi ønsker. Innsideren har også bestemt seg for å tilby mye informasjon knyttet til de andre RE-prosjektene Capcom har under utvikling, og det er gode og dårlige nyheter.

La oss starte med det "smertefulle". Dusk Golem kategorisk benekter at det er en nyinnspilling av det originale Resident Evil under utvikling. Det vil heller ikke være en for Resident Evil 5, i hvert fall ikke for øyeblikket. Han sier imidlertid at Resident Evil Zero og RE: Code Veronica er under arbeid, og at han først hørte om dem for et års tid siden.

Det er absolutt ikke de beste nyhetene for fans av serien, men vi sitter i det minste igjen med den lille tilfredsstillelsen av å høre andre stemmer som Necrolipe hevde at disse kommende titlene i serien også vil komme til Nintendo Switch 2 nativt.