Rykte: Resident Evil 9 får en åpen verden

HQ

Capcom har ennå ikke formelt annonsert Resident Evil 9, men det har ikke hindret ryktene i å svirre. Den populære leakeren Dusk Golem har hevdet at den neste store delen i serien blir den første som omfavner en åpen verden.

"Så her er en liten godbit jeg vil dele," sa Dusk Golem på X/Twitter. "Capcom gir ofte grønt lys for nye initiativer tre og tre som ligger tettere sammen.

Et godt eksempel er RE7, RE:2 og DMCV, som alle fikk grønt lys ganske tett på hverandre for å dra nytte av den nye RE-motoren, og ideen om å lage en ny versjon av RE:2 inspirerte dem til også å ta på seg RE:3 og RE:4 i et remake-initiativ.

Dragon's Dogma 2 utvidet RE Engine-funksjonaliteten for åpne verdener, og de to andre spillene som bygger på denne teknologien er Monster Hunter Wild & Resident Evil 9.

Alle de tre prosjektmålene [sic] har vært å beholde seriens DNA," legger Golem til. "Dragon's Dogma 2 er fortsatt helt klart Dragon's Dogma, Wild er fortsatt helt klart Monster Hunter, det samme vil gjelde for RE9 [med] Resident Evil."

Slike rykter bør selvsagt tas med en stor klype salt, men det ville ikke være så vanskelig å forestille seg med tanke på at mange andre serier nylig har tatt steget over til åpen verden.