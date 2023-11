Rykte: Resident Evil 9 har det største budsjettet i serien hittil

Capcom har hatt en trend der det meste de rører ved blir til gull, og dette gjelder spesielt Resident Evil-serien. Og etter å ha gitt ut et par store suksesser virker det som om de nå forbereder seg på noe helt spesielt med Resident Evil 9.

Den anerkjente Capcom-innsideren Dusk Golem har levert korrekt informasjon om kommende spill i serien i mange år, og nå har han gjort det igjen. Denne gangen avslører han at vi kan se frem til et spill med et større budsjett enn noen gang tidligere, som også vil avslutte den gamle historien samtidig som det starter noe nytt:

"De to tingene jeg har sagt om det offentlig, er at RE9 har det største budsjettet og den lengste utviklingstiden av alle RE-spill hittil (det har vært under utvikling siden 2018, og vil sannsynligvis ikke bli utgitt før tidligst i 2025 uten at utviklingen går superbra ala RE:4 (RE:4 ble faktisk utgitt tidligere enn forventet etter den interne omstarten på grunn av at utviklingen gikk overraskende bra og greit)).

For det andre har Capcom ansett RE9 som et avslutningskapittel for noen få ting for å gå videre derfra til nye historiebuer og fokus, og ta serien i nye retninger. Så RE9 er på en måte både et avsluttende og et begynnende kapittel i Capcoms øyne.".

Hvis Dusk Golem har rett, betyr det at vi sannsynligvis ikke vil se noe livstegn fra Resident Evil 9 før om minst ett år, men det høres likevel ut som noe som er verdt å vente på.

Takk, Insider Gaming