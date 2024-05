Rykte: Resident Evil 9 lanseres i januar 2025

HQ

Det er mange stemmer som krever akkreditering og beryktethet i videospilllekkasjeverdenen, men de ekte innsiderne, de med en bevist merittliste for nøyaktighet og pålitelighet, kan telles på fingrene på en hånd.

Det er ikke ukjent for noen som følger Resident Evil-serien tett at informasjon om den kommende delen har vært innhyllet i mer tåke enn den rivaliserende serien, men Dusk Golem hevder nå at kunngjøringen av Resident Evil 9 kan være svært nær, og spår faktisk en lanseringsdato i januar 2025.

Store ord, uten tvil, men lekkasjeren har en ganske pålitelig merittliste tidligere. Denne gangen kolliderer imidlertid informasjonen hans med nettopp det han hevdet for noen uker siden, og sa da at den niende delen hadde blitt forsinket og at en nyinnspilling, muligens av Resident Evil 5 eller Code: Veronica, ville være i stedet på timeplanen. Selv benekter han dem i tweeten.

La oss håpe denne nye påstanden er mer nøyaktig, men det er fortsatt litt tid før vi kan bekrefte det.

Er du klar for et nytt Resident Evil-hovedspill?