Rykte: Resident Evil 9 vil bli annonsert denne uken

Det er hele fire år siden det kom et hovedspill i Resident Evil-serien (Resident Evil Village) og to år siden premieren på den siste nyinnspillingen (Resident Evil 4). Så det er på høy tid å se hva som skjer videre - og nå er det tegn som tyder på at det kan skje veldig snart.

MP1st skriver at de har kilder som hevder at spillet vil bli vist på Summer Game Fest nå på fredag, eller muligens hos Microsoft på søndag i forbindelse med Xbox Games Showcase. Om spillet kommer til å hete Resident Evil 9 eller noe helt annet gjenstår å se, men den vanligvis troverdige Capcom-insideren Dusk Golem mener at dette ikke vil være tilfelle, men at Capcom ønsker å droppe nummereringen for å kunne lage flere frittstående spill uten at det nødvendigvis føles som om det er basert på forgjengeren.

Ifølge Dusk Golem er Leon S. Kennedy hovedpersonen, men han er tilsynelatende ikke den eneste vi får spille.

Hvis dette stemmer, vil vi få et svar om bare tre dager, slik det ser ut til.