Rykte: Resident Evil Requiem vil bli utgitt for PlayStation 4 og Switch 2

HQ

Under Gamescom fikk vi endelig ta en nærmere titt på Resident Evil Requiem og kunne dele inntrykkene våre i en forhåndsvisning som du finner her. Dette svært lovende skrekkspillet er for øyeblikket annonsert for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og det ser ut til å bli utrolig bra.

Men til tross for dette ser det ut til at Capcom ønsker at flere skal få sjansen til å spille det, selv på svakere formater. Det er i det minste det den ofte veldig nøyaktige Capcom-innsideren Dusk Golem hevder, og skriver at han er enig med tidligere rykter om at Requiem også kommer til PlayStation 4 og Switch 2 :

"Jeg vil ikke slå rundt busken, Resident Evil Requiem skal slippes på PlayStation 4 & Nintendo Switch 2, ser ut til at dette var litt kjent bak kulissene og i grapevine. Jeg er ikke den første personen som sier dette offentlig faktisk, bare bekrefter. Snakket om det med fem forskjellige mennesker de siste ukene, og vet at en annen fyr med et godt rykte sa så mye for mindre enn en uke siden. Så ikke fra meg, men jeg har hørt det samme.

Usikker på om det kommer ved lansering, og jeg gjetter på at det blir en annen versjon med annen teknologi, litt som 360/PS3 og Wii/PS2-tiden, siden noen av funksjonene i Requiem, som ray tracing, er fokusert på moderne plattformer.

Men hvis spørsmålet er om det skjer eller ikke, er svaret stort sett: "Ja, det skjer."

Med tanke på at disse versjonene ikke har blitt offisielt annonsert ennå, virker det sannsynlig (forutsatt at informasjonen er korrekt, selvfølgelig) at Capcom ikke tar sikte på å ha dem klare for lansering på andre formater i februar. Ta dette med en klype kosher salt, da det tross alt er ubekreftet informasjon, men Dusk Golem er i det minste en av de mer pålitelige lekkasjene.