Rykte: Rockstar fremskynder PC-lanseringen av Grand Theft Auto VI

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Det er åpenbart ingen tvil om at « Grand Theft Auto VI vil bli utgitt på PC før eller senere. Men ved lanseringen vil spillet være eksklusivt tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Så når kommer det til PC?

Vi vet selvfølgelig ikke sikkert, men ser vi på tidligere erfaringer, tok det åtte måneder for « Grand Theft Auto IV, 19 måneder for « Grand Theft Auto V og 13 måneder for « Red Dead Redemption 2. Så omtrent et år senere ville være et rimelig anslag. Men... kanskje det kan skje tidligere enn det, i hvert fall ifølge VGC-redaktør Andy Robinson.

I den siste episoden av VGC-podcasten sier han at alt som har skjedd i spillverdenen den siste tiden, med skyhøye komponentpriser og mangel på både PlayStation 5 og Xbox Series S/X, har fått Rockstar til å vurdere å fremskynde prosessen:

«Jeg tror faktisk de vil fremskynde PC-versjonen. Det går noen rykter om det. At PC-versjonen kanskje kommer tidligere enn noen forventer, nettopp på grunn av alt som skjer.»

Hvis Rockstar hadde holdt seg til sin vanlige tidsplan, ville en PC-lansering i tide til neste julehandelseperiode virket rimelig, men nå ser det ut til at det kan skje enda tidligere enn det. Tør vi til og med drømme om at en virkelig fantastisk PC-versjon kommer ut denne våren eller sommeren?