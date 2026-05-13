Rykte: Rocksteady jobber med et Batman Beyond-spill

HQ

Etter den massive floppen med Suicide Squad: Kill the Justice League, har det av og til gått rykter om at Rocksteady er klare til å ta fatt på et nytt Batman-prosjekt, og det finnes til og med en stillingsannonse som støtter opp om dette. Mer spesifikt ser det ut til at de vil adaptere den animerte serien Batman Beyond, og nå har det dukket opp ny informasjon som hevder å bekrefte dette, komplett med et lekket bilde.

Ryktet antyder at Rocksteady allerede jobbet med et slikt prosjekt, men at det ble lagt på hylla og startet på nytt med et annet fokus. Det skal finne sted flere år etter Batman: Arkham Knight, men er bare løst basert på Beyond-serien, med en litt mindre sci-fi-estetikk, mens visse deler av Gotham fortsatt beholder den klassiske gotiske stilen.

Batman selv, Bruce Wayne, er med i dette spillet som en eldre herre som har trent opp et nytt, ungt talent ved navn Terry McGinnis. Dette gjør at Rocksteady kan forklare hvorfor du nok en gang må lære deg det Batman allerede kunne i Arkham-trilogien. Det elskede Nemesis-systemet har tilsynelatende blitt støvet av for dette spillet, og skurken vil være Derek "Blight" Powers.

Tre bilder har lekket ut, og de er på den klassiske uskarpe måten lekkasjer pleide å være for femten til tjue år siden. I skrivende stund kan du sjekke dem ut her.

Som vanlig er dette bare en lekkasje, og det kan godt hende den er oppdiktet. Men Rocksteady ser ut til å jobbe med et nytt Batman-spill, og Beyond er en populær serie som også gjør det enkelt å designe historien som en naturlig fortsettelse av Arkham-sagaen, så det er slett ikke umulig at det er sant.