Rykte: Rocksteady Studios-grunnleggerne lager nå et spill for Xbox Game Studios

Tidligere i år rapporterte vi at Rocksteady Studios-grunnleggerne Jamie Walker og Sefton Hill hadde startet en ny utvikler kalt Hundred Star Games. Målet deres var å ansette bransjeveteraner for å utvikle AAA-titler.

Nå rapporterer det vanligvis pålitelige nettstedet Exputer at deres første tittel vil bli utgitt av Xbox Game Studios, og med tanke på deres ekspertise innen enspiller-spill (de har tross alt Batman: Arkham-serien på CV-en), er det kanskje ikke helt overraskende at prosjektet beskrives som et "AAA-standard, enspiller, actioneventyrspill bygget i Unreal Engine 5".

Rundt 20 ansatte i Hundred Star Games kommer fra Rocksteady Studios, og totalt har de for tiden 100 ansatte. Gitt at utvikleren bare er omtrent seks måneder gammel, vil det ta lang tid før vi ser noe håndfast, men vi kan definitivt regne med at spillet i det minste blir utgitt for PC og Xbox.