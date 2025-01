Rykte: Sabrina Carpenter er utpekt til å spille Rapunzel i Disneys live-action Tangled

Si hva du vil om Disneys nåværende plan om å gjenskape sine animerte klassikere og nylige suksesser som live-action-alternativer. Du kan elske det, du kan hate det, men det spiller ingen rolle, for Disney tjener mye penger på det. En av de neste som får denne behandlingen er Tangled, ettersom den animerte tilpasningen av Rapunzels liv er på vei, og med det i tankene spekulerer fansen allerede og fan-casting hvem som skal ta på seg rollen som Disney Princess.

Per nå ser det ut til å være én ledende kandidat, og det er popstjernen og den tidligere Disney-stjernen Sabrina Carpenter. Sangerinnen står øverst på ønskelisten til mange fans, og det ser ut til at dette ønsket faktisk kan bli oppfylt, ettersom Where is the Buzz nå rapporterer at Carpenter har "dukket opp som en ledende kandidat til rollen som Rapunzel".

Dette er riktignok langt fra en offisiell bekreftelse fra Disney, men det virker som en god passform for rollen, ettersom Carpenter kan synge, har den rette typen hår og er kjent med hvordan Disney opererer.

Spørsmålet er nå hvem Disney vil se etter til de andre rollene i filmen. Vi holder fortsatt pusten for at Kathryn Hahn skal få lov til å prøve seg på Mother Gothel. Hvem ville du valgt i en nyinnspilling av Tangled?