Rykte: Samsung Galaxy Fold 2 blir billigere og mer robust

Samsung Galaxy Fold er så sannelig ikke en telefon for alle, og det skyldes hovedsaklig to primære faktorer, nemlig at den er skjørere enn alminnelige telefoner, og har som kjent ingen vannavvisningssertifisering overhodet. Dessuten koster den nesten dobbelt så mye som mange andre flaggskip, men disse faktorene kan endre seg markant i en etterfølger.

Ifølge et rykte hos SamMobile planlegger Samsung å vende forventningene litt på hodet med den kommende Samsung Galaxy Fold 2, som vil ankomme senere i år.

Tilsynelatende vil denne være fugtavvisende og "splash resistant" med IP-sertifisering også, og ikke bare det Samsung vil tilby en 256GB-versjon til en mindre pris, og generelt er håpet å appellere mer flere forbrukere.

Dessuten sier samme rykte at de sikter etter en enda større skjerm, men at enheten fortsatt folder innover, i stedet for Huawei Mate XS' utover-fold.

Er du interessert?