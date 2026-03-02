Rykte: Nytt God of War vil la oss spille som en kvinne

Hva jobber Sony Santa Monica med for øyeblikket? Vi vet ikke, men det har kommet flere livstegn fra ulike kilder i det siste, og det ser ut til at Cory Barlog, en av hovedpersonene bak God of War, har en ny spillserie på gang. Nå har vi fått en dobbel dose informasjon.

HQ

For det første har vi en tidligere ansatt i studioet som jobbet der i fem år som seniorforfatter, og som skriver på LinkedIn at det faktisk er en ny spillserie, men at den faktisk foregår i God of War-universet:

"Bidro til å forme den narrative visjonen og den kreative retningen i Sony Santa Monica Studio for en ny franchise innenfor God of War-universet, og utviklet karakterer, historier og originale historier som utvidet den anerkjente IP-en. Integrerte historien med spillopplevelsen og verdensoppbyggingen gjennom manus og narrativt innhold, og samarbeidet på tvers av fagområder for å levere emosjonelt drevne opplevelser til et globalt publikum. Bidro til en langsiktig strategi for fortellingen og franchisen."

Dette fikk den ofte pålitelige innsideren NateTheHate til å dele det han vet om saken, og la til at "hovedpersonen vil være Faye", også kjent som Laufey the Just. Tilsynelatende kan vi også se frem til noen interessante endringer, ettersom "gameplayet sies å skille seg fra de norrøne God of War-spillene med mer fokus på action." Vi får også vite at det vil bli avduket i år og utgitt i første halvdel av 2027.

Naturligvis er ikke noe av dette bekreftet av Sony Santa Monica, så ta det med en klype salt foreløpig, men en fremtredende ansatts LinkedIn og NateTheHate er fortsatt godt over gjennomsnittet når det gjelder kildetroverdighet.